El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza en el fútbol chileno, y Daniel “Popín” Castro, figura de Deportes Limache, se convirtió en uno de los nombres más comentados en las últimas horas.

Su destacado rendimiento en la Liga de Primera 2025 y la Copa Chile ha llamado la atención de varios clubes de Primera División, siendo Colo Colo uno de los interesados más visibles.

Según informó La Tercera, el Cacique realizó una propuesta formal: 250 mil dólares por la carta del jugador, con la intención de ofrecerle un contrato por un año y un salario cercano a los 15 mil dólares. Sin embargo, la oferta no convenció a los Tomateros, quienes no están dispuestos a desprenderse tan fácilmente de su principal figura ofensiva.

La postura de Deportes Limache por Daniel Popín Castro

Ante este escenario, el presidente del club, César Villegas, conversó con El Mercurio y dejó claro que cualquier negociación deberá ser seria y respetuosa, mostrando su postura firme frente al interés del Cacique.

“Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club”, comenzó diciendo el mandamás de Limache.

“Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente“, agregó.

En la temporada 2025, Daniel Castro disputó 36 partidos: convirtió 17 goles y aportó con 3 asistencias | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

A pesar de la negativa, el citado medio reveló que el Cacique no se rendirá tan fácilmente y buscará acercarse al monto final que pide la institución, fundada el 8 de noviembre de 2012.

