Ramiro González dedica tapabocas a horas del Boca Juniors – Colo Colo: "Me molestaba que me dijeran que estaba roto, que era inválido y que no me podía mover"

Corría el segundo semestre del 2022 y Ramiro González era el elegido por Gustavo Quinteros para reforzar el plantel de Colo Colo, pero el fichaje se terminó cayendo ¿El por qué? El jugador no pudo superar los exámenes médicos de rigor.

Tras esto, el ex Unión Española le agradeció a Quinteros por su insistencia en ficharlo y partió desde Talleres de Córdoba rumbo a Platense, club donde estuvo presente en 16 partidos y sus buenas actuaciones le valieron para estar nuevamente en la órbita del conjunto Popular. ¿Qué pasó después?. Su fichaje se terminaría concretando y sí pasaría los exámenes médicos.

Ramiro es una de las piezas fundamentales en el equipo de Quinteros | FOTO: Photosport

En una extensa conversación con el medio AS Chile, el futbolista de 32 años recordó lo mal que lo pasó tras haberse enterado que no iba a estampar su firma con el Cacique.

“Cuando no pude venir al lugar donde quería, fue duro. Por suerte se terminó dando y ahora estoy contento de estar acá, pero al principio fui cuestionado y con muchas críticas. Con trabajo y el apoyo de la familia supe revertir la situación”, comentó.

“Lógicamente me dolió cuando se cayó el fichaje. Yo trataba de no leer tanto, pero siempre llegaban. Me molestaba que me dijeran que estaba roto, que era inválido, que no me podía mover o que jugaba un partido y salía lesionado, porque yo sabía que no era así. Físicamente estoy muy bien y nunca he tenido una lesión grande. Eso me molestaba, pero son cosas que pasan. Han criticado a (Lionel) Messi en el PSG y ¿no van a criticar a uno que no es nadie? trato de no escuchar y trabajar. Sí me sentí perjudicado a nivel económico”, sentenció.

Ahora, González es uno de los habituales en el esquema del entrenador argentino nacionalizado boliviano, tanto así que ha estado presente en 18 encuentros durante toda la temporada.