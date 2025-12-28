Colo Colo ha decidido no dar tregua en el mercado de pases del 2026 y, tras asegurar los fichajes de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, ha puesto todas sus fichas en un nuevo objetivo: Daniel Castro.

El delantero de 31 años, conocido en nuestro fútbol como ‘Popín’, se ha transformado en la gran obsesión de la dirigencia de Blanco y Negro luego de su brillante campaña con Deportes Limache, razón por la que los Albos no tienen intención de bajar los brazos por su fichaje.

La ofensiva del cuadro popular comenzó con una propuesta concreta que, sin embargo, no logró convencer en las oficinas del “Tomate Mecánico”. La oferta inicial de la concesionaria consistió en 250 mil dólares más el préstamo de dos jugadores juveniles de proyección. No obstante, la respuesta desde el cuadro ‘Cervecero’ fue un rechazo tajante, al considerar que las cifras estaban muy lejos de sus pretensiones económicas.

Popín Castro sigue siendo la gran obsesión de Colo Colo en este mercado de pases (Foto: Photosport)

La diferencia en la valoración del futbolista es, hasta ahora, el principal obstáculo. Mientras en Macul intentaron una primera aproximación conservadora, en Limache han dejado claro que el precio de salida de su figura es de 700 mil dólares por el 70% de su pase. Esta brecha financiera ha obligado a los dirigentes del ‘Cacique’ a replantear la estrategia para no dejar caer una operación que consideran prioritaria para el ataque.

La estrategia de Blanco y Negro para destrabar el fichaje

Pese a la negativa inicial, el afán de Colo Colo por quedarse con el artillero formado en Santiago Wanderers no ha disminuido. Según información de DaleAlbo, el club no claudica en su interés y mantiene conversaciones activas a través de emisarios. La intención es clara: buscar nuevos métodos o fórmulas creativas que permitan acercar las posturas y asegurar los goles de ‘Popín’ para la próxima temporada.

Una de las llaves que podría destrabar el conflicto es la inclusión de jugadores que sean del total agrado del técnico limachino, Víctor Rivero. En este escenario, ha surgido el nombre de Bastián Silva, volante de 21 años perteneciente a los registros del “Eterno Campeón”. Silva ya defendió los colores de los “Tomateros” durante el 2025, dejando una grata impresión que lo posiciona como una pieza de cambio ideal.

El interés de Rivero por contar nuevamente con Silva abre una ventana de oportunidad para un posible trueque. La dirigencia alba evalúa ofrecer un porcentaje de la compra directa del pase de ‘Popín‘ junto con la cesión definitiva o préstamo de Silva y otras jóvenes promesas del semillero albo. Esta fórmula permitiría rebajar el costo en efectivo y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades deportivas de Deportes Limache.

La insistencia de Blanco y Negro responde a una planificación deportiva que busca potenciar la delantera con jugadores probados en el medio local, sumado a que algunos de sus delanteros podrían dejar en club en este mercado (como es el caso de Salomón Rodríguez o incluso Marcos Bolados).

Se espera que en los próximos días existan reuniones definitivas para afinar la puntería. El club no está dispuesto a echar pie atrás y agotará todas las instancias para que el delantero vista la camiseta alba en el 2026. Por ahora, las negociaciones siguen al rojo vivo, con un Colo Colo decidido a no sacar el pie del acelerador hasta que el fichaje llegue a buen puerto.

DATOS CLAVE

Daniel Castro, delantero de 31 años, es el objetivo prioritario de Colo Colo para 2026.

Deportes Limache rechazó una oferta alba de 250 mil dólares y dos jugadores en préstamo.