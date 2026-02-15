En medio de la conmoción en las últimas horas por la muerte del director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, Colo Colo se prepara para enfrentar a Unión La Calera en el cierre de la Fecha 3 de la Liga de Primera, donde los albos buscarán su segundo triunfo consecutivo en el torneo.

Durante el sábado por la noche, el día previo al encuentro, se dio a conocer la lista de convocados por el técnico Fernando Ortiz para enfrentar al sorprendente equipo calerano, que marcha invicto con dos triunfos consecutivos.

Y en la nómina, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Y es que el ‘Tano’ habría golpeado la mesa y decidió dejar fuera de la convocatoria al recién llegado refuerzo argentino Lautaro Pastrán. ¿La razón?.

Según dio a conocer el sitio partidario DaleAlbo, la decisión del cuestionado entrenador argentino “es netamente por decisión técnica. Es que el atacante argentino nacionalizado chileno aún no se encuentra físicamente apto para jugar 90 minutos y sigue con su puesta a punto”.

Asímismo, el medio señala que “esto se debe a que el jugador estuvo una semana sin poder entrenar a la par del plantel producto del conflicto que hubo entre la dirigencia de Blanco y Negro y Belgrano de Córdoba por los montos de su préstamo”.

La ausencia de Pastrán no deja de llamar la atención, considerando que el futbolista de 23 años había dejado buenas sensaciones en el amistoso ante Unión Española el pasado miércoles por la Noche Alba Solidaria.

Cuándo y a qué hora juega Colo Colo ante Unión la Calera

Colo Colo recibirá este domingo en el Estadio Monumental a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el cierre de la Fecha 3 de la Liga de Primera. Un triunfo podría meter al Cacique en los puestos de avanzada en la tabla de posiciones.