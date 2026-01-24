Colo Colo se encuentra en una importante búsqueda dentro de este mercado de pases y todo esto tras lo que fue la partida de su gran figura, Lucas Cepeda al Elche de España hace unos días.

Esto sin duda que ha hecho agilizar las grúas dentro de la dirigiencia del ‘Cacique’ para poder encontrar a su reemplazo, el que es hoy una gran prioridad para el entrenador Fernando Ortiz.

Con el correr de los días, varios nombres han aparecido en la órbita del ‘Popular’ para poder reemplazar a Cepeda, pero en las últimas horas un importante e sorprendente nombre apareció en lista.

Se trata del jugador de la Unión Española, Pablo Aránguiz, quien hoy asoma como un nuevo gran candidato para llegar a reforzar a Colo Colo en este 2026.

Aránguiz es hoy la gran opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Luego de conocerse esta opción, el periodista Edson Figueroa reveló en su canal de Youtube una importante información al respecto y que vincula al ex Universidad de Chile, la que podría ser más que importante.

Pablo Aránguiz quiere venir a Colo Colo

El comunicador dio a conocer la información de que Pablo Aránguiz estaría muy interesado de que se pueda concretar la opción de vestir la casaquilla de Colo Colo en este 2026.

Con este escenario, es ahora en Blanco y Negro quienes deben decidir este posible fichaje para el ‘Cacique’, en el que las próximas horas podrían ser importantes para una posible negociación.

En Colo Colo esperan poder encontrar a la brevedad el reemplazo para Lucas Cepeda en este 2026, en donde hoy por hoy, el nombre de Pablo Aránguiz parece ser un serio candidato, el que podría zanjarse antes de terminar el fin de semana.

En Síntesis