En Colo Colo sin duda que un tremendo remezón se vive pensando en lo que es la temporada 2026, en la que los ‘Albos’ pierden a una de sus grandes figuras como lo es Lucas Cepeda, quien partirá al Elche de España.

Ante la salida del jugador nacional, un importante problema se le genera al entrenador Fernando Ortiz, quien debe encontrar a un reemplazante a Cepeda, lo que sin duda no será nada fácil.

Por esto, ya varios nombres comienzan a ser vinculados a Colo Colo dentro de este mercado, en donde en las últimas horas un inesperado candidato aparece como opción y se trataría de un ex Universidad de Chile.

¿El nombre? Pablo Aránguiz, el jugador de la Unión Española aparece como la gran opción de Colo Colo para poder reemplazar a Lucas Cepeda en este mercado de pases.

Aránguiz es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó hace unos instantes el sitio Dale Albo, en la que señalaron que el ex Universidad de Chile es hoy un importante candidato para reforzar a Colo Colo en este 2026.

“Pablo Aránguiz se suma a la lista de posibles refuerzos de Colo Colo. Con el conjunto de Independencia en la B, las opciones de que cambie de equipo suben y, por lo mismo, en el Monumental lo siguen con atención“, señalaron.

Ante esta situación, los próximos días podrían ser cruciales para lo que podría ser este posible negociación, en donde los ‘Albos’ buscan a la brevedad al reemplazo de Lucas Cepeda.

