Universidad de Chile define posturas en el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil busca nuevas figuras para su plantel con una misión en mente: lograr el anhelado salto de calidad en 2026.

¿Qué jugadores quiere la directiva azul? La lista de deseos es variada, pero en ella no está un mediocampista que fue vinculado recientemente a la institución laica. Su nombre es Pablo Aránguiz.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el futbolista de 28 años no está en los planes universitarios para la siguiente campaña. El retorno de la figura de Unión Española no está contemplado.

Cabe destacar que el futbolista en cuestión ya vistió la camiseta azul en el pasado. Precisamente, fue entre 2020 y 2022, dejando un amargo sabor en el paladar de los hinchas.

Si bien comenzó con un alto nivel, tuvo un notorio declive en el camino y fue relacionado a casos de indisciplina. Ante tal panorama, se despidió sin pena ni gloria tras zafar del descenso.

Pablo Aránguiz no será refuerzo de Universidad de Chile para 2026. (Imagen: Photosport)

No está en los planes de Universidad de Chile: el 2025 de Pablo Aránguiz

Durante la reciente temporada, el volante creativo disputó un total de 37 compromisos de la mano de Unión Española. En dichos encuentros, anotó 17 goles y aportó con cuatro asistencias.

Un punto a considerar: su equipo cayó al descenso y él fue el capitán. Tras terminar en la última posición de la Liga de Primera 2025, sufrió la pérdida de categoría en Independencia.

En resumen: