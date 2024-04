El ex árbitro chileno salió al paso para aclarar las diversas polémicas que ha tenido Maximiliano Falcón en el Campeonato Nacional.

Siete son las fechas que han transcurrido del Campeonato Nacional 2024, torneo que no ha estado exento de polémicas, como la que aconteció en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el Estadio Monumental.

El defensor Maximiliano Falcón fue protagonista de una polémica jugada ante la U y en la fecha subsiguiente ante Everton de Viña del Mar se fue expulsado por una agresión a Rodrigo Contreras.

Es por esto que el Peluca ha salido a declarar en más de alguna oportunidad que existiría una cierta “persecución” en su contra por parte de los diversos árbitros nacionales.

ROBERTO TOBAR LE HABLA FUERTE Y CLARO A MAXIMILIANO FALCÓN

A raíz de esta situación, Roberto Tobar, jefe de la Unidad de Árbitros, conversó con Radio Agricultura y le declaró la guerra al zaguero central del Cacique.

“Con la U debió irse expulsado, fue una jugada bastante particular, pero en el momento de querer sacarse al jugador lanza un manotazo al rostro, donde procedimos mal a la hora de buscar la evidencia”.

Agregando que “con Contreras no es una agresión llena de violencia, pero entra con la cabeza en bajo vientre del jugador de Everton y no hay dudas que debió ser expulsado”.

La agresión de Falcón a Contreras en el Monumental | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Dice que podemos tener algo en contra de él y para nada. Nos gusta mucho el fútbol y queremos que nuestro deporte se desarrolle y crezca, con más minutos de juego, con partidos entretenidos y que las grandes figuras brillen. No queremos opacar, no queremos ser los árbitros los artistas en el juego, queremos hacer nuestro trabajo y terminar de buena forma”, remató el ex juez central.

¿Cuántas tarjetas rojas lleva Maximiliano Falcón en Colo Colo?

El ex Rentistas de Uruguay ha sido expulsado jugando por Colo Colo en cuatro oportunidades en 127 partidos disputados.