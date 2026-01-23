Este jueves 22, el directorio de Blanco y Negro se reunió y le dio el visto bueno a la venta de Lucas Cepeda al Elche de España, por lo que el ex Santiago Wanderers armará sus maletas y vivirá su primera experiencia en el Viejo Continente.

La operación ya genera ruido entre los hinchas de Colo Colo, ya que el Cacique recibirá un pago cercano a los US$2.2 millones por el 70% de la carta del seleccionado chileno.

De hecho, en 2025 desde el cuadro de Macul esperaban recaudar cerca de US$5 millones por la venta de Cepeda; sin embargo, las propuestas que llegaron no estuvieron ni cerca de alcanzar esa cifra.

El futbolista hizo pesar su deseo de salir sí o sí en 2026. | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La furiosa reacción de Rodrigo Herrera por la venta de Lucas Cepeda

Uno de los que reaccionó con mayor dureza fue el periodista Rodrigo Herrera, quien utilizó su cuenta en X (ex Twitter) para expresar su total desacuerdo con la decisión tomada por la concesionaria que maneja los hilos del conjunto Popular.

“Si esto es verdad, es un escándalo. Colo-Colo pagó casi US$2 millones a Wanderers por el 100% de su carta y ahora vende el 70% en 2.2 habiendo el 2025 recibido ofertas mejores. ¡Colo-Colo en liquidación!”, escribió el comunicador.

Pero eso no fue todo. Herrera además comparó la situación del oriundo de Placilla con otras transferencias en el continente: “El jugador joven más valioso del torneo colombiano se fue en 6 millones a Brasil. El más valioso de los nuestros por cerca de la mitad. Estamos mal”.

En síntesis…

El periodista Rodrigo Herrera criticó con dureza la venta de Lucas Cepeda al Elche por US$2.2 millones por el 70% de su pase, acusando un mal negocio por parte de Blanco y Negro y calificando la operación como “un escándalo” y “una liquidación”.