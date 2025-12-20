Colo Colo comenzó con fuerza el mercado de pases con la incorporación de Matías Fernández Cordero, pero el foco está también puesto reforzar la ofensiva. En Macul consideran prioritario fichar un centrodelantero y, bajo ese escenario, el nombre que más fuerza toma es el de Damián Pizarro, quien tiene negociaciones avanzadas para regresar desde Europa. El ex Udinese y Le Havre no ha logrado consolidarse y observa con buenos ojos volver al Monumental para relanzar su carrera.

En el Cacique ven al ariete de 20 años como una oportunidad interesante, tanto por su proyección como por el hecho de que su regreso podría darse a costos razonables. Sin embargo, su posible fichaje aún está en veremos debido a una clara razón.

Damián Pizarro estaría muy cerca de regresar a Colo Colo pero aún resta un gran detalle por resolver (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Según información revelada por El Mercurio, en Macul hay un obstáculo mayor que está frenando cualquier avance concreto: la continuidad de Salomón Rodríguez. El delantero uruguayo, que no entra en los planes del cuerpo técnico, se ha convertido en un verdadero problema administrativo para la concesionaria.

El drama que genera Salomón Rodríguez para el regreso de Damián Pizarro

Desde la interna del club reconocen que su situación tiene el escenario “entrampado”, principalmente por temas económicos: “Su permanencia entrampa todo, porque tiene un sueldo muy alto, sobre los 60 millones… Creemos, sin embargo, que pronto le encontraremos un club donde pueda continuar su carrera y así pavimentar todo para que llegue Damián”, señalan desde la dirigencia al citado medio.

En Blanco y Negro ya decidieron buscarle salida al ‘Charrúa’, pero el proceso no ha sido simple. Hasta ahora no han podido encontrar un equipo dispuesto a absorber su salario ni ofrecer una fórmula viable para concretar un traspaso, lo que obliga al club a seguir cargando ese costo mientras intenta moverse en el mercado de fichajes.

Pese a estos inconvenientes, en el Monumental consideran que apostar por el regreso de Pizarro es lo correcto. Argumentan que el delantero ha tenido enormes dificultades de adaptación en Francia y que volver al entorno que conoce podría ser clave para que recupere su nivel: “La idea es traerlo, dar un pasito atrás para rearmarse, porque entendemos que le ha costado un montón adaptarse en Francia. Entre seguir así, es mejor que venga a Chile y se afiance”, comentan desde el club.

Con este panorama, la llegada de Damián Pizarro depende menos de su propio interés —que existe— y más de lo que pueda ocurrir con Salomón Rodríguez. Mientras el uruguayo no resuelva su futuro, el retorno del joven goleador seguirá en suspenso, dejando al Cacique en plena incertidumbre mientras avanza el mercado de pases.

DATOS CLAVE

El regreso de Damián Pizarro está frenado por el alto sueldo del uruguayo Salomón Rodríguez.

Salomón Rodríguez percibe una remuneración mensual superior a los 60 millones de pesos en el club.