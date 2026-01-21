En Colo Colo tendrían todo acordado con el Elche para la venta de Lucas Cepeda, quien dará el gran salto al fútbol europeo al elenco ilicitano, que está octavo en La Liga de España.

Así lo adelantó esta tarde ‘El Deportivo’ de La Tercera, pues la reunión de directorio que iban a tener mañana (jueves) en Blanco y Negro será solo protocolar, ya que el traspaso estaría hecho.

En el mismo medio indicaron que desde el sábado pasado está sobre la mesa la propuesta que hizo el equipo español para llevarse al extremo de 23 años.

La oferta “bordea los US$ 3 millones, aunque la fórmula considera que un porcentaje de los derechos económicos sobre el jugador (el pase) se mantengan en poder de los albos, ante la eventualidad de un negocio futuro”, revelaron.

Ante aquello, se desmiente el monto que andaba circulando en los medios, que era de un palo verde más, esto quiere decir cuatro millones de dólares.

En el negocio no está incluido Matías Dituro

Además, también quedó descartado que en esta negociación se haya incluido al portero argentino nacionalizado chileno Matías Dituro, quien está en la mira de Colo Colo para reforzar el arco.

“El negocio no está vinculado a una eventual llegada a los albos del arquero Matías Dituro, quien pertenece a la misma escuadra, según apuntan en Pedreros”, informaron desde LT.

Cabe recordar que el golero de 38 años se encuentra en Elche desde 2024 y tiene contrato hasta junio de este 2026. Actualmente, el ex Universidad Católica está rotando en la titularidad y ya había sido tentado por los albos a mediados de 2025.

Matías Dituro no está incluido en el traspaso de Lucas Cepeda. (Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

En síntesis