Daniel Gutiérrez irrumpió con todo en Colo Colo hace un par de temporadas y gracias a sus grandes actuaciones se fue ganando el cariño de los hinchas albos, pero lo cierto es que en último tiempo ha perdido protagonismo con Gustavo Quinteros al mando del equipo.

Pese a todo esto, el formado en la cantera del conjunto Popular fue nominado por Eduardo Berizzo para disputar los Juegos Panamericanos con la Roja Sub 23, donde ha sido titular como lateral en los dos partidos disputados del Equipo de Todos.

Es por esto que el propio Gutiérrez salió al paso y le mandó un fuerte palo al adiestrador del Cacique. “He demostrado que puedo jugar. Pese a tanto tiempo parado, me he sentido bien y me he preparado para este momento. Quiero seguir así, sumando minutos”, declaró.

LA RESPUESTA DE GUALBERTO JARA

Si hay alguien que conoce de cerca a la institución alba y a algunos jugadores es Gualberto Jara, quien conversó con el medio Redgol y le respondió al futbolista de 20 años.

“Es cierto que las oportunidades se las tiene que ganar el jugador en los entrenamientos, mostrando todo, aprovechando la oportunidad en los partidos”, comenzó diciendo el ex DT albo.

Agregando que “tiene que haber una línea definida de parte del técnico. Gutiérrez anduvo muy bien en una etapa muy difícil como la del descenso. Lo hizo muy bien y y de repente desapareció del grupo principal, no tuvo oportunidad y eso hace que se pierda la confianza, regularidad y madurez que se logra con los partidos”.

Gutiérrez enfrentando a Boca Juniors por la Copa Libertadores | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Es parte del conocimiento profundo que puedan tener del jugador. Con los jóvenes uno debe tener un conocimiento profundo de sus condiciones, cualidades, funcionamiento, qué posición le sacará provecho”, complementó.

Por último, Jara remarcó que “darle confianza, porque venía como central en menores, luego fue lateral y le fueron cambiando. Eso lleva su tiempo y debemos tener confianza los técnicos para que vayan madurando”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo volverá a la acción por el Campeonato Nacional el martes 7 de noviembre a las 19:00 ante Magallanes en encuentro pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.