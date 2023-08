La posible partida de Darío Lezcano al Emelec de Ecuador parece haber quedado en nada y el jugador deberá quedarse de momento en Colo Colo para pelear su lugar en un equipo donde Gustavo Quinteros no le tiene ninguna consideración.

Los dichos del ariete paraguayo no cayeron nada de bien en el mundo albo y, posiblemente, tampoco en el estratega del Cacique. Esta mañana, un ácido ex jugador del Cacique y mundialista con La Roja le puso la lápida al jugador.

“Se queda con el cacho Colo Colo, porque ni el técnico ni el jugador quieren seguir. Él ya expresó su deseo de irse”, advirtió el histórico Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Lezcano lleva dos partidos sin siquiera ser citado. | Foto: Photosport

Yáñez explica que “Colo Colo le dijo hace rato que se fuera y no quiso. Siempre complejo, todas estas salidas los últimos años son llenas de situaciones que me voy, que me quedo, que no se resuelven de manera saludable para un futbolista, para el técnico que no lo quiere y ahora se quiere ir”.

En el cierre, le pide directamente al paraguayo que abandone la institución y resigne dinero: “Lezcano no ha tenido funcionamiento, respuesta. Ojalá que se vaya, porque un futbolista no puede estar donde no quiere estar, tiene que renunciar a lo económico no más”.

Los próximos días podrían ser claves para Darío Lezcano ya que, en caso de que se concrete una venta de Damián Pizarro, Gustavo Quinteros no tendrá más opción que hacer uso -posiblemente- de un jugador que nunca lo terminó de convencer.