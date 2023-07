"Se tendría que ir": Histórico de Colo Colo advierte a Gustavo Quinteros si no pasa en la Sudamericana

Colo Colo tendrá una segunda oportunidad internacional tras el fracaso en la Copa Libertadores. El Cacique se medirá ante el América MG en una llave de play-off de la Copa Sudamericana.

Un histórico del Cacique, José Luis Álvarez, asegura que Gustavo Quinteros debe dejar el equipo si no clasifica a los octavos de final de la segunda competición en importancia del Cono Sur.

“El ya cumple su ciclo lamentablemente, lo trajeron para algo más grande y no pasó ninguna de las dos cosas, estamos suponiendo. Si no es así se tendría que ir y habría que buscar una nueva fórmula”, aseguró el Pelé Álvarez en diálogo con Bolavip Chile.

El exfutbolista que vistió la camiseta alba en la década de los 80, considera que en caso de un nuevo fracaso internacional se deben trabajar de forma diferente. “Los jugadores que están hay que tratar a los que tienen que irse. Tratar de hacer un buen campeonato, hacer otra cosa, no lo que estamos haciendo”.

Las declaraciones de Stöhwing

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, aseguró que Colo Colo tiene ocho delanteros que podrían ser titulares en otros equipos de la competencia. Pelé Álvarez analizó las palabras del directivo.

Gustavo Quinteros buscará reponerse en la Copa Sudamericana tras el fracaso en Copa Libertadores (Foto: Photosport)

“Hay que ver el contexto. Él no sabe de fútbol, no cacha nada de fútbol. Sí hay buenos jugadores, el tema es que no están en su mejor momento. Lamentablemente tiene que jugar un chico que tiene 18 años y que la está tratando de hacer bien“, comentó.

“Yo creo que esos jugadores deberían ser figuras en este plantel, porque han tenido una trayectoria muy linda, pero no lo han logrado. En Colo Colo pesa la camiseta, para qué estamos con cosas”, añadió.