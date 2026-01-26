Hernán Caputto cerró un fin de semana redondo al mando de Coquimbo Unido tras quedarse con la Supercopa frente a Universidad Católica, en una definición por penales que desató la celebración aurinegra. Luego del título, el entrenador conversó con Radio ADN y abordó distintos temas, desde el presente del equipo hasta situaciones puntuales del fútbol chileno.

En esa conversación, el DT coquimbano también fue consultado por la actualidad de Cristián Zavala, jugador de Colo Colo que ha estado en el centro de la crítica tras fallar un penal “a lo Panenka” ante Peñarol y que además atraviesa un complejo momento físico por una lesión de rodilla que lo tendría fuera de las canchas hasta marzo.

Lejos de sumarse a los cuestionamientos, Caputto mostró una postura clara y respetuosa hacia el extremo albo, dejando en evidencia su valoración por el futbolista y por quienes conocen bien la institución: “Los buenos jugadores, que conocen el club como Cristián, para mí, siempre, van a ser bienvenidos”, señaló en la entrevista con ADN.

Cristián Zavala atraviesa complicada lesión y sería baja durante seis semanas en Colo Colo (Foto: Photosport)

La frase no pasó desapercibida, sobre todo considerando el contexto que rodea hoy a Zavala. En medio de la presión propia de Colo Colo y de un proceso de recuperación física que no ha sido sencillo, el respaldo público de un entrenador con experiencia en el medio adquiere un valor especial.

Caputto, que ha trabajado con jóvenes y conoce de cerca los vaivenes del fútbol profesional, dio a entender que este tipo de momentos forman parte de la carrera de cualquier jugador y que la calidad y el conocimiento del entorno pesan más que un error puntual.

Mientras Coquimbo celebra su título y proyecta la temporada con optimismo, las palabras del técnico también dejan una reflexión instalada en el ambiente. Ahora, de momento, Zavala solo debe enfocarse en su recuperación. Se estima que estará al menos seis semanas sin actividad.

