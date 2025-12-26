El interés de Colo Colo y del director técnico Fernando Ortiz por reforzar su delantera de cara a la temporada 2026 ha puesto a Daniel “Popín” Castro en el centro de la atención mediática.

El delantero de Deportes Limache ha sido uno de los protagonistas de la última temporada en la Liga de Primera, destacando por su capacidad goleadora y su incidencia en el rendimiento de los Tomateros.

La llamativa oferta realizada por el Cacique, de 250 mil dólares por su carta, con un contrato de un año y un salario cercano a 15 mil dólares, generó debate sobre si el jugador de 31 años representaría un refuerzo determinante o simplemente sería un aporte más dentro del plantel albo.

Sebastián Roco analiza a Daniel Popín Castro

El exdefensor chileno Sebastián Roco, en el programa Marca Personal de La Metro FM, entregó su visión sobre el posible fichaje del oriundo de Puchuncaví, cuestionando el verdadero impacto que tendría Castro en un equipo con aspiraciones de campeonato.

“Popín Castro para Deportes Limache es demasiado importante, pero para Colo Colo es sumar un jugador a su plantel, es uno más. ¿Por qué? Porque con la tremenda temporada que ha tenido, creo que no supera los 35 partidos en Primera, no los supera y tiene 31 años”, recordó el exseleccionado chileno.

Daniel Castro tiene contrato vigente con Deportes Limache hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Bajo la misma línea, Roco agregó que “tienes que hacer un análisis más profundo de los jugadores que puedan llegar (…) Castro puede llegar a Colo Colo, pero ¿en qué circunstancias? Tiene 31 años ¿Tiene las condiciones? ¿Para Colo Colo será clave? Si fuera clave no ofreces 250 mil dólares”.

En síntesis…