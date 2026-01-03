Colo Colo sigue siendo protagonista en este nuevo mercado de fichajes, no solo por posibles incorporaciones, sino también por el futuro de algunos jugadores de su plantel.

En ese contexto, el nombre de Alan Saldivia ha comenzado a sonar con fuerza ante el interés desde el extranjero, particularmente desde Vasco da Gama, elenco brasileño que ya habría realizado dos ofertas a Blanco y Negro por el defensor uruguayo.

Así, en las próximas horas la dirigencia del Cacique deberá evaluar los distintos escenarios y definir si buscará un reemplazante en caso de que ambas partes lleguen a buen puerto por el nacido en Rivero, Uruguay.

El charrúa es un viejo anhelo del entrenador Fernando Diniz | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Alan Saldivia de una posible salida de Colo Colo?

En pleno inicio de la pretemporada, el futbolista de 23 años fue consultado por RedGol sobre una eventual salida del Cacique, donde fue escueto y dejó la puerta entreabierta con solo seis palabras: “Hay que ver, hay que ver”.

La breve frase del zaguero albo fue suficiente para instalar la incertidumbre sobre su futuro inmediato, sin cerrar completamente la opción de una salida ni confirmar que continuará en el Popular.

De esta manera, el mercado sigue abierto y el nombre de Saldivia se suma a la lista de futbolistas que podrían protagonizar movimientos en las próximas horas.

