Colo Colo tiene todo listo para medirse contra Alianza Lima por la Serie Río de la Plata. En esta ocasión, el equipo de Macul no tendrá a uno de sus máximos emblemas en el dibujo estelar.

¿Por qué? Lucas Cepeda aquejó problemas estomacales y por ello se ausentará del encuentro ante la escuadra peruana. De este modo, obligó al cuerpo técnico a realizar modificaciones respecto a lo que estructuró en el duelo ante Olimpia.

En reemplazo del oriundo de Valparaíso y por decisión de Fernando Ortiz, ingresará Francisco Marchant. La promesa alba sumará participación desde el primer minuto, acompañando a Javier Correa y Claudio Aquino en la ofensiva.

A su vez, la defensa también tendrá cambios: Jeyson Rojas y Diego Ulloa sustituirán a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. En tanto, Arturo Vidal se mantendrá desde el arranque.

Finalmente, en el mediocampo se observan dos nuevos nombres. Para este compromiso, Esteban Pavez y Cristián Riquelme dirán presentes en desmedro de Tomás Alarcón y Erick Wiemberg.

Colo Colo no contará con Lucas Cepeda ante Alianza Lima. (Imagen: Photosport)

La formación confirmada de Colo Colo

El once inicial será con: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa; Matías Fernández, Esteban Pavez, Víctor Méndez, Cristián Riquelme; Francisco Marchant, Javier Correa y Claudio Aquino.

El partido entre Colo Colo y Alianza Lima, válido por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata, se jugará este domingo 18 de enero. Será desde las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

En resumen: