Daniel ‘Popín’ Castro vuelve a instalarse con fuerza en la órbita de Colo Colo. En medio de la búsqueda de alternativas ofensivas para el plantel 2026, el delantero de Deportes Limache aparece como un nombre que genera consenso desde el deseo del propio jugador, quien no oculta sus ganas de vestir la camiseta del Cacique.

Quien entregó nuevos antecedentes fue el periodista Rodrigo Hernández, comentarista de ADN Radio, quien aseguró que el interés del atacante es total: “Es el gran anhelo que tiene. La información que tenemos es que Daniel Castro quiere puro estar en Colo Colo”, afirmó.

Eso sí, el comunicador también advirtió que el sueño de Popín no depende solo de su voluntad: “Él anhela jugar en el Cacique, pero obviamente sabe que esto está supeditado a que se den algunas condiciones y porque Deportes Limache puso un valor alto por su traspaso“.

Aseguran que Daniel ‘Popín’ Castro se muere por jugar en Colo Colo (Foto: Photosport)

En ese sentido, el periodista profundizó señalando que el monto fijado por el cuadro ‘Cervecero’ no es inamovible, pero tampoco sencillo de cumplir: “Ese valor alto es flexible hasta cierto punto y Colo Colo no ha querido subir la puntería”, sostuvo, dando cuenta de la postura cauta que ha tenido Blanco y Negro en este mercado.

El “gran pero” para la llegada de ‘Popín’ Castro a Colo Colo

El escenario, además, podría cambiar tras la compleja situación que vive Marcos Bolados. Según Hernández, ese hecho abre dos caminos claros para el club albo. “Se analice la opción de Daniel Castro teniendo que gastar, que es algo que Colo Colo no quiere hacer, o que Fernando Ortiz se convenza de que Cristián Zavala le sirve”, detalló.

Sobre este último punto, el periodista fue aún más claro al explicar el regreso de Cristián Zavala al Monumental. “Básicamente regresó porque es muy caro para Coquimbo”, afirmó, agregando que el elenco ‘Pirata’ terminó descartándolo para este 2026 pese a su interés inicial.

Así, mientras Colo Colo evalúa alternativas y busca equilibrar lo deportivo con lo económico, Daniel “Popín” Castro sigue esperando. Su deseo está intacto: jugar en el Cacique. Ahora, todo dependerá de si las condiciones se alinean y si en Macul deciden hacer el esfuerzo por cumplir el anhelo del delantero.

DATOS CLAVE

Daniel Castro manifestó su anhelo de incorporarse al plantel de Colo Colo para 2026.

Deportes Limache fijó un valor de traspaso alto y flexible, pero el club albo no sube la oferta.