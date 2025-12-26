Colo Colo sigue mirando de cerca la situación de Joaquín Sosa en Independiente de Santa Fe. El defensor uruguayo que pertenece al Bologna y que está a préstamo en el conjunto colombiano es la gran obsesión de Fernando Ortiz en este mercado de fichajes.

En las últimas horas se reveló que el zaguero charrúa de 23 años está por caer en Colo Colo, y ahora el presidente del elenco bogotano, Eduardo Méndez, confirmó que existen conversaciones abiertas con el jugador para terminar el contrato de cesión.

Joaquín Sosa será el segundo refuerzo de Colo Colo (Getty Images).

En conversación con Radio ADN, el dirigente cafetalero entregó detalles de la operación por Sosa. “Estamos hablando con Bologna para terminar el contrato. No lo hemos terminado, estamos poniéndonos de acuerdo para ver si lo terminamos”, explicó Méndez.

En otro punto, el timonel de Independiente de Santa Fe entregó detalles de cómo fue el préstamo de Sosa en Colombia. “Es un jugador interesante. Yo creo que allá (en Chile) se puede adaptar bien. Aquí no se adaptó, le costó un poquito por la altura”, reveló.

Asimismo, Méndez calificó al jugador como una persona “decente y disciplinada”. Respecto a sus números en 2025, Sosa sumó 20 partidos con la camiseta de Santa Fe.

En resumen…