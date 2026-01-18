Se acabó la espera y este domingo 18 de enero Colo Colo volverá a ver acción por la Serie Río de La Plata, donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz deberá enfrentar a su similar de Alianza Lima de Perú.

El Cacique llega precedido de un empate sin goles ante Olimpia de Paraguay, en donde comenzó de mala manera, pero después se terminó afirmando y se llevó el compromiso en definición desde los doce pasos.

Colo Colo viene de un empate ante Olimpia. | Foto: Photosport

Alianza Lima, por otro lado, llega al duelo frente al Cacique después de dos caídas en la Serie Río de La Plata: el equipo de Pablo Guede cayó ante Independiente de Avellaneda por 1-2, mismo marcador que sufrió ante Unión de Santa Fe.

Cabe recordar que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, donde los albos comandados por Arturo Vidal les robaron un empate a los peruanos en Lima.

Colo Colo vs. Alianza Lima: ¿Cuándo y a qué hora?

El duelo entre chilenos y peruanos arrancará este domingo 18 de enero a las 9 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite el partido?

Esta vez no habrá transmisión televisiva para el encuentro.

Internet: Así se podrá ver a Colo Colo vs. Alianza Lima

Disney+ en su plan Premium será el encargado de llevar el encuentro a los hogares.