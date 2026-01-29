El mediocampistaEsteban Pavez iniciará una nueva etapa en su carrera tras convertirse en refuerzo de Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano.

El oriundo de La Florida buscará dejar atrás más de cuatro años en Colo Colo tras su último retorno, período en el que fue perdiendo protagonismo con el paso del tiempo y en el último tramo recibió críticas por parte de un sector de la hinchada del Cacique.

Según información a la que accedió el medio partidario Dale Albo, la salida de Pavez se concretó a costo cero, lo que facilitó su arribo al conjunto peruano, que apostó por su experiencia y liderazgo para reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada.

Esteban Pavez será dirigido nuevamente por Pablo Guede | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Ricardo Gareca respalda a Esteban Pavez en Perú

Si hay alguien que conoce bien al volante chileno es Ricardo Gareca. El entrenador argentino volvió a referirse al fútbol nacional y esta vez lo hizo a propósito del nuevo desafío que asumirá Pavez en Perú.

“Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional”, lanzó de entrada el Tigre en conversación con el programa de Youtube llamado ‘Nada que No Sepa’.

“Tiene una carrera importante. Es un jugador de jerarquía, el juego de él se basa en la contención, en el liderazgo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Así que es un buen refuerzo para Alianza por el profesionalismo de Pavez y por la experiencia que tiene”, cerró Gareca.

En síntesis…

Esteban Pavez dejó Colo Colo tras más de cuatro años desde su último retorno y continuará su carrera en Alianza Lima.