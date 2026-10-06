El medio Sabes.cl dio a conocer la primicia de un gran evento que se llevaría a cabo en la capital de la Región del Biobío.

Mientras nos acercamos a la recta final de la temporada, los equipos ya se proyectan para la temporada 2027, donde Colo Colo y Universidad de Chile podrían sumarse a un inédito torneo de verano internacional.

Según información del medio Sabes.cl, el Cacique y el Romántico Viajero podrían ser incluidos en un gran evento que están planificando en Concepción, para la repaertura del Estadio Ester Roa Rebolledo tras los trabajos que le harán a la cancha.

La idea es realizar un atractivo torneo de verano en la capital penquista, donde se habla de invitar a dos gigantes de Argentina y Sudamérica, como lo son Boca Juniors y River Plate.

El anfitrión sería Deportes Concepción y también podría sumarse un equipo de Perú para completar el hexagonal.

En el sitio antes nombrado, adelantaron que las fechas que se manejan son entre el 6 y 15 de enero, en medio de la pretemporada de los clubes chilenos.

Concepción como escenario de grandes eventos

Esta no sería la primera vez que se jueguen partidos amistosos de carácter internacional en Collao, pues en 2022 Colo Colo enfrentó al Real Betis en ese mismo reducto y en 2023 lo hizo ante River Plate.

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Mientras que la U también había organizado un amistoso contra Racing de Avellaneda a inicios de 2026 en Conce, pero tuvo que ser suspendido por los incendios forestales en la zona.

El Estadio Ester Roa Rebolledo se alista para una profunda reparación en la cancha. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis

Colo Colo y la U disputarían un torneo internacional de verano en Concepción.

disputarían un torneo internacional de verano en Concepción. Del 6 al 15 de enero se realizará el torneo en Concepción.

se realizará el torneo en Concepción. Boca Juniors y River Plate destacan entre los clubes internacionales invitados.