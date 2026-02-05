El volante nacional, Esteban Pavez hizo noticia en las últimas semanas tras lo que fue su abrupta salida de Colo Colo, en la que dejó el club de sus amores para tener un nuevo desafío en el extranjero.

El ex capitán de Colo Colo se transformó en nuevo fichaje del Alianza Lima de Perú, equipo que es dirigido por un viejo conocido en el fútbol chileno: Pablo Guede.

Dentro de las últimas horas, el ex Colo Colo tuvo su esperado debut con el conjunto de los ‘Íntimos’, el que no fue para nada positivo para su equipo, ni para él.

Esteban Pavez fue titular en el partido de ida por la fase 1 de la Copa Libertadores entre el 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima, en la que su equipo cayó por la cuenta mínima en tierras paraguayas, dejando todo para el duelo de vuelta.

Pavez tuvo un triste debut | Foto: Facebook

Pero esto no fue todo para Pavez, ya que en la recta final del partido, el ex jugador de Colo Colo recibió un fuerte golpe en una de sus rodillas, la que le hizo salir del campo de juego y encender las alarmas en Alianza Lima.

Tras el partido, el jugador conversó sobre esta situación en zona mixta y mostró toda su tristeza por esta lesión en su estreno, señalando que desde hace mucho tiempo no se lesionaba.

“Estoy caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince pero mañana me haré los exámenes. Confío mucho en mis compañeros que en Lima damos vuelta a la llave”, declaró.

De esta manera , Esteban Pavez se someterá a estudios para conocer la cuantía de su lesión, la que espera que sea solo un susto y poder estar prontamente en las canchas dentro de las canchas.

