Colo Colo debuta este sábado en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, compromiso que le servirá a los albos para mostrar a varias de sus incorporaciones.

Pese a que el Cacique ya tiene 4 refuerzos confirmados y Lautaro Pastrán a confirma, Fernando Ortiz quiere seguir en el mercado y habría pedido a la dirigencia ir por Diego Valdés y Víctor Dávila, quienes militan en Vélez Sarsfield y América de México respectivamente.

Dávila estaría absolutamente caído en Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que es amplio conocedor del Cacique y su interna es Christopher Brandt, periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día y entregó información sobre los dos jugadores que interesan en el Estadio Monumental.

Sobre Diego Valdés, Brandt reconoce que es “una opción difícil”, mientras que la operación por Víctor Dávila sería absolutamente inviable y en palabras del comunicador “para mí está caído”, dijo en su cuenta oficial de X.

Así las cosas, todo indica que ni Diego Valdés ni Víctor Dávila serán jugadores de Colo Colo en la temporada 2026 y Fernando Ortiz tendrá que seguir buscando alternativas que estén más a la mano económicamente.

En síntesis

Colo Colo debuta este sábado frente a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa.

El técnico Fernando Ortiz solicitó a la dirigencia fichar a Diego Valdés y Víctor Dávila.