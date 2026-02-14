Vélez Sarsfield igualó por la cuenta mínima tras visitar a Defensa y Justicia por la quinta jornada del Torneo de Apertura. El equipo de Diego Valdés, quien lamentablemente salió lesionado y de Claudio Baeza quien se llenó de elogios, logró rescatar un punto como visitante.

El Serrucho salió halagado de parte de la hinchada del Fortín. Baeza jugó como pivote y realizó un gran partido con lo que se está afirmando cada vez más como titular.

El ex Colo Colo, tuvo 8 recuperaciones, 9/13 de duelos ganados, 4 entradas y 7 acciones defensivas exitosas, según los datos post partido.

Con el empate 1-1, el conjunto de los chilenos se ubica como líder del grupo A con 11 puntos en 5 partidos.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se mantienen invictos en el torneo argentino, por lo que el buen juego se ve reflejado en los resultados.

Lamentablemente no todo es felicidad para los chilenos, ya que Diego Valdés salió nuevamente lesionado a los 20′ minutos de juego. Situación que preocupa, ya que venía siendo la gran figura del equipo.

¿Qué viene para Baeza?

Habrá duelo de chilenos en la próxima jornada, ya que Vélez recibirá a River Plate de Paulo Díaz el domingo 22 de febrero a las 18:30 por la sexta jornada del Torneo de Apertura.

