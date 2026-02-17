La polémica que se desató en pleno partido entre Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield por una infracción de Emiliano Amor a Diego Valdés sigue generando repercusiones en el fútbol argentino.

La lesión del volante chileno encendió las redes sociales y provocó una ola de críticas contra el defensor. Mientras algunos consideraron que fue una acción propia del juego, otros apuntaron directamente contra el ex Colo Colo, responsabilizándolo por la gravedad de la dolencia.

Con el correr de las horas, y ya confirmada la baja de Valdés por al menos tres semanas, el foco se trasladó hacia el protagonista de la jugada, quien hasta ahora no se había referido públicamente al episodio.

Emiliano Amor habló tras la polémica lesión de Diego Valdés

En ese escenario, Amor decidió romper el silencio y enviar un mensaje directo al mediocampista chileno, marcando distancia de cualquier intención de causar daño.

“Le quiero mandar un saludo, porque fue sin intención y jamás quisiera lesionar a un colega. En el partido uno no se da cuenta de lo que hizo y después uno se siente mal. Espero que se recupere pronto”, dijo el zaguero en conversación con el canal argentino TyC Sports.

A los 20 minutos de juego, el volante chileno Diego Valdés debió abandonar el campo de juego | FOTOS: Captura

Con estas palabras, el defensor buscó bajar la tensión y desmarcarse de cualquier acusación de mala intención en una jugada que fue ampliamente discutida.

Ahora, mientras Valdés inicia su proceso de recuperación, el técnico Guillermo Barros Schelotto deberá rearmar su mediocampo en un tramo clave de la temporada.

