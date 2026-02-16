Vélez Sarsfield igualó por la cuenta mínima tras visitar a Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo de Apertura. El que se vio principalmente afectado fue Diego Valdés, quien sufrió una dura lesión en uno de sus gemelos tras una falta del ex Colo Colo, Emiliano Amor.

El formado en Audax Italiano, tuvo que salir reemplazado a los 20′ minutos de juego por su lesión. Lo más triste de la situación, es que el “10” del Fortín, venía siendo titular y figura indiscutida.

No todo fue tan terrible para los chilenos, ya que Claudio Baeza fue ampliamente destacado por los hinchas, agarrando cada vez más la titularidad en Argentina.

Así salió el volante luego del partido:

Los exámenes realizados en Buenos Aires descartaron el optimismo inicial que había por parte del club. Esto porque la lesión es más severa y lo marginará, al menos, por tres semanas sin jugar.

Lo peor de la situación, es que el ex América se encontraba dentro de sus mejores momentos en el club Argentino tras haber salido desde no hace tanto tiempo de otra lesión.

Emiliano Amor lesionó a Diego Valdés

Baja importante será para Guillermo Barros Schelotto, ya que el chileno se perderá importantes duelos.

¿Qué partidos se perderá Valdés?

El volante se perderá el partido contra River Plate, el duelo frente a Deportivo Riestra y está en duda para el juego ante Estudiantes de La Plata. Por lo que todo apunta que reaparecerá contra Newell’s Old Boys.

En síntesis