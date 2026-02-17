El fútbol argentino vivió un cruce intenso que terminó encendiendo las redes sociales. En el empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, una acción puntual cambió el rumbo del encuentro y generó fuerte repercusión.

A los 20 minutos de juego, el volante chileno Diego Valdés debió abandonar el campo tras sufrir una lesión en uno de sus gemelos luego de una jugada dividida. El formado en Audax Italiano no pudo continuar y fue reemplazado visiblemente afectado.

Con el correr de las horas se confirmó que la dolencia es más severa de lo esperado y lo marginará, al menos, por tres semanas de las canchas, golpeando directamente al Fortín en un tramo importante de la temporada.

Diego Valdés estaba siendo una de las figuras de Vélez en las últimas fechas | FOTO: Vélez Sarsfield

La jugada que desató la furia contra Emiliano Amor

El exdefensor de Colo Colo, Emiliano Amor, fue protagonista de la acción que terminó con la lesión del mediocampista chileno. Tras el partido, en redes sociales varios hinchas de Vélez apuntaron directamente contra el zaguero del Halcón de Varela.

Mensajes como “Burro mala leche”, “Mala leche” y otros de alto calibre comenzaron a multiplicarse en X (ex Twitter), responsabilizando al defensor por la salida anticipada de Valdés.

La jugada seguirá dando que hablar, mientras Vélez deberá reorganizar su mediocampo sin uno de sus hombres más desequilibrantes y espera la evolución médica del chileno.

Mira algunos de los comentarios contra Emiliano Amor: