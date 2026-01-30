Colo Colo ya afina los últimos detalles para su debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache, en un partido que ha estado marcado por la polémica del aforo y la restricción de público.

Finalmente, el encuentro en el estadio Elías Figueroa Brander se disputará solo con hinchas locales, escenario en el que Fernando Ortiz decidió sacudir el tablero con una apuesta fuerte por la juventud, convirtiendo la oncena inicial en la gran sorpresa alba.

El entrenador argentino sorprendió al confirmar que dos extremos Sub 21 serán titulares ante el Tomate Mecánico. Se trata de Francisco Marchant y Leandro Hernández, quienes se ganaron la confianza del cuerpo técnico tras sus actuaciones en la Serie Río de La Plata disputada en Uruguay.

La gran novedad de Colo Colo frente a Deportes Limache

Pero las novedades no terminan ahí. Ortiz también decidió convocar a un juvenil de apenas 17 años, uno de los talentos que más ilusión genera en el semillero albo y que, hasta hoy, su nombre era desconocido para la fanaticada: Vicente Martínez.

Vicente Martínez es la gran sorpresa de Colo Colo ante Deportes Limache (Foto: Colo Colo fútboljoven)

El extremo, figura habitual en la Sub 18 de Colo Colo, irá al banco de suplentes ante Limache según informó Cristián Alvarado (ADN Deportes), en una señal clara de que el DT no teme apostar por sangre nueva.

La historia de Martínez agrega aún más peso a esta sorpresa. El joven estuvo muy cerca de integrar la selección chilena Sub 17 que clasificó al Mundial de 2025, pero una grave lesión de rodilla lo dejó fuera tanto del Sudamericano como de la cita planetaria en Qatar. Superado ese duro episodio, su rendimiento volvió a llamar la atención del cuerpo técnico del primer equipo.

Así, más allá del contexto adverso y la polémica por el público, Colo Colo saldrá a la cancha con una propuesta que nadie esperaba. La gran sorpresa en la nómina ante Deportes Limache para ya comenzar una nueva historia que haga olvidar el triste pasar de los Albos en 2025.

