Esta jornada Colo Colo sorprendió a todos los hinchas albos al conocerse que disputó su primer partido amistoso del 2026, para poner cierre a la primera parte de la pretemporada.

Este se disputó en el Complejo Deportivo del Sifup, donde estaba concentrado el plantel albo, en que enfrentaron a la Sub 20 del club, dirigida por el exfutbolista Braulio Leal.

En este compromiso, el primer equipo metió miedo al imponerse con un abultado marcador en dos tiempos. En el primero, el triunfo fue de 5-0 y en el segundo de 6-0.

Los autores de los goles fueron Lucas Cepeda con un hat-trick, el primero con un exquisito tiro libre, sumándose un doblete del juvenil Yastin Cuevas.

Mientras que en otro partido el goleador Javier Correa se anotó con un póker (4), Leandro Hernández aportó otro tanto y el refuerzo Matías Fernández Cordero también registró una conquista.

Mira el VIDEO de los goles a continuación:

Lo que se sigue para Colo Colo

Ahora, Colo Colo se alista para sus próximos amistosos en Uruguay, pues por tercer año consecutivo será parte de la Serie Río de La Plata.

En esta edición del torneo de verano se medirá con Olimpia (15/01), Alianza Lima (18/01) y Peñarol (21/01).

