Este viernes el FC Orenburg de Jordhy Thompson tuvo su cuarto partido amistoso de intertemporada en Turquía, donde el delantero chileno brilló en la goleada por 5-1 sobre el Bunyodkor de Uzbekistán.

El ex Colo Colo fue titular y anotó los dos primeros goles para el equipo ruso, a los 7 y 32 minutos de la primera etapa.

La primera conquista fue irrumpiendo por el medio y recibiendo un centro desde la banda izquierda, para definir con un zurdazo rasante.

El segundo tanto también llegó con un centro desde la izquierda, donde el Niño Joya controló el balón en el área, hizo un amague y definió con un potente derechazo que fue tomando altura.

El extremo de 21 años ya venía de anotar un golazo el sábado pasado, en el empate 2-2 contra el Borac de Bosnia y Herzegovina.

Ahora al FC Orenburg le restan otros tres partidos de intertemporada, donde enfrentará al Alashkert de Armenia, Kairat de Kazajistán y Rubin Kazán de Rusia.

La Liga Premier de Rusia se reanudará el último fin de semana de febrero, donde el cuadro gasífero enfrentará al Akron por la fecha 19 el sábado 28 a las 06:00 horas de Chile.

Mira los VIDEOS de los goles a continuación:

El rendimiento de Jordhy Thompson en 2025/2026

En la presente temporada Jordhy Thompson lleva cinco goles y dos asistencias en 19 partidos oficiales.

Cabe recordar que en el último mercado de fichajes, el antofagastino sonó como alternativa para volver a Colo Colo, pero no pasó más allá de rumores.

