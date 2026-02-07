El futuro de Jordhy Thompson puede estar en Sudamérica. ¿La razón? En este mercado de fichajes, un gigante del continente posó su atención sobre el formado en Colo Colo.
A pesar de que tiene contrato vigente en Rusia, el mediapunta de 21 años cautivó a uno de los clubes más importantes de Argentina. Ese es el caso de Independiente de Avellaneda.
Según informó el periodista Matías Martínez en De la Cuna al Infierno, el futbolista nacional está en la mira del elenco bonaerense. Ya fue dirigido por el entrenador de dicha escuadra, Gustavo Quinteros.
“En algún momento lo consideraron el (Lionel) Messi chileno“, comentó -entre risas- el comunicador en el medio partidario mencionado.
Sin embargo, hay un notorio obstáculo para que se concrete el negocio en cuestión: el vínculo del oriundo de Antofagasta con FC Orenburg hasta el 30 de junio de 2027.
Colo Colo no está en su horizonte: el presente de Jordhy Thompson
Durante la vigente temporada, el seleccionado juvenil ha disputado una totalidad de 19 compromisos en Rusia. En dichos enfrentamientos, logró convertir cinco goles y aportar con dos asistencias.
¿Cambiará de equipo? Por el momento, brilla en el FC Orenburg, por lo que el tiempo dictará qué le tiene preparado el destino: ha coqueteado con Colo Colo sin mayor resultado.
En resumen:
- El pedido del DT: Gustavo Quinteros, quien atraviesa un buen presente en el banco de Independiente, habría solicitado a la dirigencia del club bonaerense explorar la viabilidad de fichar a Thompson para la temporada 2026.
- El obstáculo económico: Sin embargo, el gran impedimento es el contrato de Jordhy con el FC Orenburg, el cual está vigente hasta el 30 de junio de 2027. Sacarlo de Rusia requeriría una inversión importante que hoy complica las finanzas del elenco de Avellaneda.
- Apodo curioso: En los medios partidarios del “Rey de Copas” llamó la atención la descripción del jugador: “En algún momento lo consideraron el Messi chileno”, comentaron entre risas, resaltando su habilidad en el uno contra uno.