El futuro de Jordhy Thompson puede estar en Sudamérica. ¿La razón? En este mercado de fichajes, un gigante del continente posó su atención sobre el formado en Colo Colo.

A pesar de que tiene contrato vigente en Rusia, el mediapunta de 21 años cautivó a uno de los clubes más importantes de Argentina. Ese es el caso de Independiente de Avellaneda.

Según informó el periodista Matías Martínez en De la Cuna al Infierno, el futbolista nacional está en la mira del elenco bonaerense. Ya fue dirigido por el entrenador de dicha escuadra, Gustavo Quinteros.

“En algún momento lo consideraron el (Lionel) Messi chileno“, comentó -entre risas- el comunicador en el medio partidario mencionado.

Sin embargo, hay un notorio obstáculo para que se concrete el negocio en cuestión: el vínculo del oriundo de Antofagasta con FC Orenburg hasta el 30 de junio de 2027.

Jordhy Thompson está en carpeta de Independiente. (Imagen: Photosport)

Colo Colo no está en su horizonte: el presente de Jordhy Thompson

Durante la vigente temporada, el seleccionado juvenil ha disputado una totalidad de 19 compromisos en Rusia. En dichos enfrentamientos, logró convertir cinco goles y aportar con dos asistencias.

¿Cambiará de equipo? Por el momento, brilla en el FC Orenburg, por lo que el tiempo dictará qué le tiene preparado el destino: ha coqueteado con Colo Colo sin mayor resultado.

