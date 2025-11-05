Jordhy Thompson vive un buen presente en el Orenburg de Rusia y hoy la vida le sonríe. Lleva cinco goles en la actual temporada junto a su club, pero lo que verdaderamente le cambió la vida fue el nacimiento de su hijo.

Atrás quedaron los episodios extrafutbolísticos en los que se vio envuelto el exjugador de Colo Colo. Hoy, como padre junto a Camila, asegura que su vida dio un giro totalmente radical.

“Es súper difícil estar en otra realidad, lejos de mi país. Ahora está mi mujer acá, estamos súper adaptados. Me gusta Rusia, es un bonito país. Estamos súper contentos acá”, confesó el extremo formado en Macul a Radio ADN.

Sobre su futuro, el jugador de 21 años se mantiene cauto: “Trato de llevarlo tranquilo, demostrar partido a partido para que salga algún equipo y aspirar a cosas más grandes. Me queda contrato hasta el otro año acá”.

Jordhy Thompson y su nueva vida de padre

En junio del presente año nació el primogénito de Jordhy Thompson. El jugador asegura que el nacimiento de su bebé fue lo que le cambió el chip: “Me ha cambiado la vida para bien, me ha dado un giro tremendo. Es la motivación, día a día, demostrar que las personas sí cambian“.

“Estamos unidos como familia. Es una motivación. Siempre que salgo a los entrenamientos me despido de ellos con un abrazo. Cuando llego también. Es lo más lindo llegar después del entrenamiento y ver a tu familia, que está bien“, complementó.

“Me gusta esta versión de mí, estar en familia. Me gusta estar en casa, descansar, jugar a la pelota con Bruno, ver a mi hijo Valentín dormir. Me gusta darle la leche, bajar a hacérsela cuando me despierto en las mañanas. Me gusta demasiado esta nueva etapa”, cerró.

