Una terrible noticia acaba de recibir el futbolista chileno Jordhy Thompson en Rusia, quien desde 2024 es parte del FC Orenburg, club que compró la mitad de su pase a Colo Colo.

El extremo de 21 años que está teniendo un gran inicio de temporada en lo personal, con un verdadero renacer deportivo en el equipo de lo urales, se quedó sin entrenador.

Así es, la dirigencia del cuadro gasífero despidió al técnico bosnio Vladimir Slišković, luego de la derrota de ayer (domingo) por 1-0 en casa ante el Rostov, por la undécima fecha de la Liga Premier de Rusia.

“¡Damos las gracias a Vladimir por su contribución al desarrollo de nuestro club y le deseamos buena suerte!”, comunicaron en las redes sociales del FC Orenburg.

El Niño Joya justamente había vuelto a tener cabida en el primer equipo al mando del DT recién cesado, ya que la última parte de la temporada anterior fue cortado por no presentarse en la intertemporada.

Jordhy Thompson había sido respaldado por Vladimir Slišković en el FC Orenburg.

Los números de Jordhy Thompson en el FC Orenburg

En lo que va de esta campaña el antofagastino lleva 11 partidos disputados, con cuatro goles convertidos y una asistencia.

Mientras que su equipo está en la decimocuarta posición de la liga rusa con siete puntos, inserto en puestos de promoción y a una unidad de caer en zona de descenso.