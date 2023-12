Colo Colo enfrenta una nueva polémica en medio de la final de Copa Chile. Esto porque ahora fue la esposa de Maximiliano Falcón quien salió al cruce de un histórico del Cacique.

Todo comenzó cuando cinco jugadores de los albos, entre ellos el Peluca, no logró pasajes para viajar a la final disputada en Iquique. El uruguayo reclamó contra Blanco y Negro recalcando que fue una falta de respeto hacia los futbolistas afectados.

Ante esto, Claudio Borghi le bajó el perfil al reclamo y a su estilo analizó los dichos de Falcón. “Esta suspendido y no es obligación que viaje. Es el equipo que te hizo conocido. ¿Quieren ir? entonces que se tienen que ir a las 4 de la mañana. Pero dice ‘yo no me lavado a esa hora porque soy jugador de fútbol’. ¿Y la gente que viaja a las 4 de la mañana h…?”, lamentó el Bichi.

Ante esto, Florencia Pouso salió a la defensa de su esposo con una frase que apagó con bencina la polémica. “El mismo que vive hablando mal de los jugadores y el Colo jajajajaj”, comentó en X, también conocida como Twitter.

La respuesta de Florencia Pouse contra Claudio Borghi.

Publicación que de inmediato dividió las aguas entre Falcón y Borghi. Aunque en su mayoría los mensajes fueron en apoyo del central que esta temporada nuevamente fue de los puntos más altos del año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Maxi Falcón con Colo Colo?

El central uruguayo llegó a Colo Colo a mitad del 2020 y su primer objetivo fue salvar al equipo del descenso. Tras ello sumó tres títulos nacionales además de disputar Copa Libertadores y Sudamericana.

Maxi Falcón tiene contrato hasta 2025 y ya contempla iniciar los tramites para ser chileno. Cabe consignar que desde Gremio ya se fijaron por el defensor para la próxima temporada.