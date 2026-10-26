Vladimiro Mimica lanza dura crítica a jugador de Colo Colo: “No estuvo en la cancha”

Colo Colo sigue dejando dudas en lo que es esta recta final de la temporada, en donde los ‘Albos’ volvieron a sumar un nuevo resultado sin saber de triunfos tras lo que fue su igualdad a un tanto ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Después de lo que fue este compromiso, el histórico relator Vladimiro Mimica conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue este empate para Colo Colo, en la que declaró que el equipo de Fernando Ortiz tuvo un bajo desempeño.

“Colo Colo se olvidó de conjugar el verbo ganar. Vozinha jugó su mejor partido en Colo Colo, fue uno de lo rescatables, porque hoy Colo Colo no tuvo figuras en el terreno de juego, fue un partido realmente incoloro, deslavado y con creces, Palestino hizo el mérito para lograr la igualdad”, parte indicando Mimica.

Para el reconocido narrador nacional, se ha visto un importante bajón en el rendmiento futbolístico de varios jugadores en Colo Colo, algo que ha quedado demostrado con los malos resultados del equipo en los últimos partidos.

Hernández se lleva críticas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Algunos jugadores los veo llegando con poca bencina al último tramo del campeonato, hay una seguidilla de puntos perdidos, matemáticamente se pensaba que Colo Colo podía ser campeón en el próximo partido (U. de Concepción) y no será así”, declaró.

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Finalmente, Mimica apunta a que el mediocampo del ‘Cacique’ ha dejado de ser confiable en los últimos partidos y puntualizó en el rendimiento de Leandro Hernández, a quien lo ha visto muy bajo en su nivel, algo que se nota en el ataque de Colo Colo.

“Colo Colo sigue con angustia, porque se olvidó de ganar, ha tenido un atolondramiento fundamentalmente en el mediocampo, no hay claridad alguna, hoy no estuvo en la cancha Hernández, más allá de la jugada que sacó el arquero de Palestino, pero nada más, muy poquito y Vidal con mucho coraje, pero ese coraje lleva al desorden de Colo Colo”, cerró.