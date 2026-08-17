Vladimiro Mimica apunta a la gran falencia de Colo Colo previo al Superclásico: “Demostró…”

Colo Colo no pudo seguir con su tranco ganador dentro de la Liga de Primera y todo esto tras lo que fue su empate en la agonía ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental a dos tantos, resultado que no dejó para nada conforme a los dirigidos por Fernando Ortiz.

Tras lo que fue este duelo, el relator nacional Vladimiro Mimica conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue este resultado que cosechó el ‘Cacique’, el que enciende en algo lo que puede ser la lucha por el título después del triunfo de la Universidad de Chile.

“El gran ganador de la fecha es la U, acortó distancias, acortó dos puntos y da la impresión que lo que se veía prácticamente definido tempranamente, no está tan definido”, partió señalando Mimica

Sobre lo que fue el desempeño de Colo Colo, el reconocido comunicador señaló que el ‘Cacique’ mostró muchas falencias en su rendimiento en los últimos partidos, algo que sin duda lo hace encender las alarmas.

Colo Colo igualó con O’Higgins | Foto: Photosport

“Los partidos hay que jugarlos, yo creo que Colo Colo demostró las falencias que ha venido demostrando en los últimos partidos, falencias defensivas, defensivamente mal parado”, declaró.

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Finalmente, Mimica apuntó a que en el último gol de O’Higgins de Rancagua hubo gran responsabilidad del portero Gabriel Maureira y además, pensando en el Superclásico, Colo Colo debe mejorar su funcionamiento defensivo.

“Hubo responsabilidad del arquero en el último gol, el trabajo defensivo de Colo Colo es el gran signo de interrogación del equipo de Fernando Ortiz”, cerró.