Este sábado Colo Colo venció por 4-2 a Deportes La Serena y le sacó 11 puntos de distancia a su escolta en la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo todo es alegría luego de la goleada por 4-2 en su visita a Deportes La Serena, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, donde el cuadro popular estiró su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones.

El Cacique le sacó 11 puntos a su escolta, que por ahora es Huachipato, por lo que es el primer candidato al título, en lo que sería su estrella 35 en torneos de Primera División.

Si bien queda toda la segunda rueda, una voz autorizada en el mundo Colo Colo, Vladimiro Mimica, habló con BOLAVIP CHILE y se refirió a este gran momento del cuadro popular.

“Una clara, rotunda victoria de Colo Colo, y ninguna duda que va a tranco de campeón. Yo creo que Colo Colo hoy fue contudente, ganó porque es más, en lo individual y colectivo, porque es un equipo de mayor jerarquía y esto quedó ratificado plenamente con lo que reflejó el tablero marcador”, comenzó diciendo el histórico relator.

Luego, elogió el partido que hicieron Lautaro Pastrán y Arturo Vidal en La Portada, siendo de las ggrandes figuras en el triunfo ante los granates.

“Colo Colo fue rotundamente superior en el primer y segundo tiempo, en la primera parte le faltó finiquitar en los últimos metros de cancha. Pastrán hoy hizo su mejor partido en Colo Colo y agrego también a Arturo Vidal incuestionablemente”, indicó Mimica.

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“Jugando como último hombre o jugando como volante, hoy estuvo en los goles de Colo Colo, estuvo en el mediocampo junto a Méndez, ganando casi todas las pelotas y cuando las tuvo en su poder, las administró bien, las jugó bien y fue factor muy importante en lo que hizo Colo Colo, fundamentelamnte en el periodo complementario”, agregó sobre el partidazo del King.

Vladimiro Mimica llena de elogios a Arturo Vidal tras goleada de Colo Colo en La Serena. (Foto: Cristian Silva/Photosport)

Finalmente, defendió al joven arquero Gabriel Maureira que está reemplazando a Fernando De Paul, esto luego de cometer dos errores en los descuentos de La Serena.

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“¿Cómo se hacen los arqueros? Jugando y equivocándose. ¿Qué arquero no se ha equuivocado? O sea no podemos crucificar a Maureira por el error cometido hoy”, cerró el magallánico.

En síntesis