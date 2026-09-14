Vladimiro Mimica no se guarda nada tras el empate de Colo Colo: “Vi un equipo trotón”

Colo Colo volvió a dejar puntos en el camino dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ no pudieron vencer a Deportes Concepción en el Estadio Monumental e igualaron a un tanto, en un duelo que dejó varias dudas por el rendimiento del equipo.

Tras lo que fue este partido, el reconocido relator Vladimiro Mimica conversó en exclusiva con Bolavip Chile para analizar el desempeño del conjunto ‘Popular’, el que no lo dejó para nada satisfecho.

“Yo no sé si el término apropiado es la ansiedad, honesta y sinceramente, hace tiempo no veía un equipo en vivo y en directo, a este Colo Colo lo ví un equipo trotón, poco frontal, no tuvo claridad en los últimos metros de la cancha, porque dominó todo el partido y en ningún el arquero de Deportes Concepción fue figura”, partió indicando Mimica.

Siguiendo en esto, el famoso relator vio a Colo Colo con muy poca sorpresa en este duelo, en donde siente que el equipo ha bajado mucho en su rendimiento en los últimos partidos y sin filtros señalo que decepcionó en este compromiso.

Colo Colo no pudo ante Deportes Concepción | Foto: Photosport

“Un equipo monótono, con muy pocas ideas y honestamente hoy Colo Colo me decepcionó, ha perdido cuatro puntos en dos partidos, todavía hay una ventaja considerable, pero lo que más me ha llamado la atención, es la baja ostensible en el ambiente futbolístico”, remarcó.

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Mimica y el partido de Vozinha

Finalizando, Mimica habló de lo que fue el partido de Vozinha, quien se llevó críticas tras lo que fue el gol de Deportes Concepción, en la que exculpó de cierta forma al golero de Cabo Verde, pero si puntualiza en que aún no tiene una comunicación perfecta con sus defensas.

“Yo creo que faltó comunicación, pudo haber estado más dubitativo en el salir o no, pero yo creo que fue un error colectivo de la defensa de Colo Colo, que no es primera vez que muestra ese tipo de ripios y lagunas, juegue quien juegue, me da la impresión que falta un trabajo táctico y estratégico en esa zona del campo”, cerró.