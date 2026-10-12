Una de las voces más reconocidas del mundo Colo Colo se refirió a la derrota ante Coquimbo Unido y lo que se viene en la recta final del torneo.

El domingo Colo Colo sufrió una dura derrota ante Coquimbo Unido (5-2) por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique cayó ante el campeón defensor y perdió valiosos puntos en su ventaja como líder del torneo.

Este sin duda que fue un fuerte llamado de atención para el equipo que dirige Fernando Ortiz, pues todavía quedan seis fechas por delante y el título no está definido.

Esto también lo remarca una de las voces más autorizadas del Eterno Campeón, el histórico relator Vladimiro Mimica, quien en diálogo con BOLAVIP le envió un mensaje al plantel albo.

“Un llamado de atención, los partidos hay que jugarlos y los torneos hay que ganarlos, en eso ha sido prudente el presidente (Aníbal) Mosa. Hasta que la copa no esté sobre la vitrina de Colo Colo, el título no está definido”, comenzó diciendo.

“Fue un equipo con muchísimias lagunas, con ripios defensivos, mal parado Colo Colo cuando fue contraatacado. Coquimbo hizo un partido correctísimo, una victoria inobjetable y un tremendo signo de interrogación con respecto al futuro de Colo Colo”, agregó.

“Colo Colo inoperante arriba e inoperante abajo, fue un equipo muy opaco, lejos del mejor rendimiento que haya alcanzado, fundamentalmente en la segunda parte del torneo”, completó Mimica.

Publicidad

Preocupación por el próximo rival de Colo Colo

Respecto a lo que viene, el magallánico pone atención al próximo rival de Colo Colo, que fue el que le habría propinado su última derrota antes de caer con Coquimbo Unido: Palestino.

“La última derrota de Colo Colo fue contra Palestino, su próximo rival es Palestino. Vale decir que el torneo no está definido ni mucho menos”, cerró.

Vladimiro Mimica hace llamado de atención al plantel de Colo Colo. (Foto: CSD Colo Colo)

Publicidad

¿Cuándo es el partido de Palestino vs. Colo Colo?

El partido entre Palestino y Colo Colo está programado para el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en estadio por confirmar.