Se aproxima una nueva edición, la 48° de la Copa América y cada uno de los países participantes alistan sus mejores convocatorias para hacer frente al certamen más antiguo de selecciones del mundo.

Y fue en la cadena Fox Sports donde se analizó el amistoso de la selección mexicana que fue derrota ante Uruguay (4-0) y en la previa del duelo ante Brasil (3-2), donde desde luego, la perspectiva tras esa nueva derrota de La Tri, en la copa, no es de las mejores.

En eso ocurre la intervención del periodista Rubén Rodríguez quien señaló que los errores en su país, pasarían por creerse que están a la altura de buenas selecciones mundiales.

“Creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay es un gravísimo error”, sostuvo el comunicador cuate para luego decir que si uno de esos equipos les toca enfrentarlos en el cruce de cuartos de final, será muy difícil avanzar.

Fabián Estay le enrostra la goleada del 2016

Tras eso, vino el ninguneo del periodista, “puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda. Perú no está a la altura, Chile menos y de Canadá ni me hables”, dijo Rodríguez en declaraciones que reproduce biobiochile.cl

Fue ahí cuando Fabián Estay, también panelista del programa salió en defensa de La Roja y le enrostró con sus manos el siete a cero de la Copa América Centenario 2016 en Santa Clara.

Desde luego, su compañero quiso bajar el perfil al tema, mientras el mundialista en Francia 1998 seguía mostrando siete dedos, para evitar el ninguneo del mexicano.

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.