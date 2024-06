Si bien no se hipoteca la clasificación a la siguiente ronda, pero aumentan las dudas en La Roja.

La selección chilena cayó por la cuenta mínima ante su similar de Argentina en el segundo partido del Grupo A de la Copa América 2024 y que complica las chances de La Roja en el certamen.

Pero más allá de las posibilidades nacionales, lo que queda es el nivel que sigue mostrando el equipo que dirige Ricardo Alberto Gareca, donde solo ha sumado un punto en dos duelos jugados.

Una propuesta un tanto conservadora de los nuestros, pero que le estaba dando frutos. Sin embargo, los expertos del otro lado de la cordillera sostienen que lo realizado por la escuadra del Tigre fue escaso.

“Muy poco, es un equipo en formación. Hablábamos del promedio de edad, pero hay jugadores que están en el período de renovación y no es lo mismo empatar que perder sobre la hora”, dijo el ex portero Sergio Goycochea en DSports.

De todos modos, luego vino el análisis más en detalle y lapidó lo que tiene La Roja y manifestó su preocupación de cara a otros desafíos. “¿Esta es la apuesta de Chile o es solo con Argentina? ¿Tiene más Chile? Mirando el futuro, más allá si clasifican a cuartos de final o no y más allá de esos cinco minutos donde aparecieron esas oportunidades, creo que debería haber más preocupación, porque Chile ha perdido el protagonismo que alguna vez tuvo”, apuntó el internacional campeón de América 1991 y 1993.

Goycochea, campeón de América en 1991 y 1993 (Archivo)

Goycochea: “Lo de Chile es preocupante”

Goyco, también manifestó que a este paso, se complican las opciones de Chile pensando en clasificar al siguiente mundial. “Lo poco que se vio anoche, lo que se vio ante Perú, es preocupante y no tanto por esta Copa América, si no por lo que se viene, va a tener que pensar en un escalón superior si va a querer tener chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo”, afirmó el ex portero.

Sobre la propuesta táctica, manifestó que “vimos a un Chile con un 4-4-2 con un Alexis muy pegadito a la línea de volantes defensivos y muy junto al delantero Vargas con los centrales de Argentina”, cerró Sergio Goycochea.