Luego de ganar el dífícil campeonato de Primera B con Universidad de Concepción, Cristián Muñoz, asumirá un nuevo desafío al mando de Palestino, evidenciando su crecimiento como entrenador.

Su primer desafío al mando de los baisanos no es nada de fácil, deberá enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional en partido único, a sabiendas de que el que pierda, se quedará con las manos vacías en el plano internacional el 2026.

La Nona se refirió a lo que será este duelo afirmando que “enfrentar a la Universidad de Chile es un desafío súper importante”.

El adiestrador baisano agrega que “vamos a jugar sin público, pero para nosotros como cuerpo técnico y como institución, es un lindo desafío. Hay que prepararnos bien, lo más importante es iniciar bien la pretemporada”.

Cristián Muñoz cree que lo que vivirá en enero y febrero será fundamental. “Todos estos partidos previos que vamos a tener van a servir para ese desafío, así que con la confianza a tope. Sabemos lo que hacemos”, argumentó.

Universidad de Chile y Palestino se medirán en el Estadio Nacional

Respecto a Universidad de Chlle, equipo en el que nació como futbolista, cuenta que “es un lindo rival, una institución grande, así que estamos preparados. Vamos a tener una forma muy clara de llevar el equipo. Independiente de que sea un club grande, confiamos mucho en lo que hacemos y vamos a ir por esa clasificación”.

“Los partidos hay que jugarlos. Somos 11 versus 11 dentro de una cancha y confío mucho en lo que estamos armando y lo que vamos a hacer para poder llevarnos esa clasificación en marzo. En eso estamos muy mentalizados”, sentenció Muñoz.

Claves del Duelo: Palestino vs. Universidad de Chile