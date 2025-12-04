Cristián “La Nona” Muñoz se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol chileno, pero no desde el mediocampo —donde brilló durante años—, sino desde la banca.

Tras su retiro, el ex Universidad de Chile emprendió un camino como entrenador que rápidamente comenzó a llamar la atención por su claridad táctica, su manejo de camarín y su capacidad para potenciar jóvenes. Su irrupción en la Primera B lo instaló de inmediato como un técnico a seguir.

Su paso reciente por Universidad de Concepción fue decisivo: ordenó al Campanil, le imprimió una idea reconocible y lo llevó a consagrarse campeón del Ascenso 2025, asegurando el regreso a la élite del fútbol chileno.

Cristián Muñoz daría el gran salto en su carrera como DT | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Cristián La Nona Muñoz sería el sucesor de Lucas Bovaglio en Palestino

Tras su sorpresiva salida del cuadro de la Región del Biobío, varios equipos de la división de plata y uno de la Liga de Primera lo pusieron en carpeta como opción para el 2026.

Sin embargo, en el programa Balong Radio revelaron que La Nona ya tendría nuevo club: sería el reemplazante de Lucas Bovaglio en Palestino.

La noticia tomó por sorpresa, considerando que Bovaglio no solo clasificó al elenco árabe a la próxima Copa Sudamericana, sino que además podría firmar la mejor campaña del Tino-Tino desde que se disputan los torneos bajo el formato actual si vence a Huachipato en la última fecha.

En síntesis…

Cristián Muñoz, uno de los técnicos revelación del fútbol chileno tras el título con el Campanil, tendría nuevo desafío para 2026: Palestino.