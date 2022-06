Mauricio Isla está a solo detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre en donde los cruzados quieren pelear el Penta campeonato, la Copa Chile y seguir avanzando en Copa Sudamericana donde enfrentarán al Sao Paulo de Brasil.

El jugador del Flamengo tendría todo acordado con los cruzados y solo tendría que resolver su salida anticipada del Mengao, en donde aún le quedan seis meses de contrato en el país de la samba.

Isla, quien fue formado en Universidad Católica pero no alcanzó a debutar profesionalmente, ha generado distintas reacciones en los hinchas cruzados después de que en innumerables ocasiones el ex jugador de la Juventus confesara que se moría por jugar en Universidad de Chile, posando incluso con indumentaria de los azules.

Mauricio Isla con indumentaria y entrenando con la U. | Foto: Archivo

Pero Universidad de Chile no es el único grande en donde Mauricio Isla se moría por jugar, ya que una antigua entrevista a El Mercurio delató sus deseos de jugar por Colo Colo en el año 2007, cuando no tenía minutos en el Udinese: “Lo he hablado con mi representante, le he dicho que quiero partir. Está Colo Colo y varios clubes en Argentina también, la idea es jugar y ganarme un puesto en la Selección. Yo hablé hace un tiempo el tema con Claudio (Borghi)”, dijo en su momento.

En aquel entonces, Isla no veía como un retroceso volver de Italia: “Quiero empezar otra vez, me ha hecho bien jugar en Italia, pero lo más importante es jugar y creo que no será un retroceso, porque aún no debuto en primera y lo mejor sería empezar en Chile y más en un club como Colo Colo”.

ver también Flaco Leiva en llamas por la llegada de Isla a Universidad Católica

ver también Prensa ecuatoriana analiza las posibilidades de ser campeón en Qatar

“Es el club más grande de Chile y me llevo muy bien con los jugadores que conozco de ahí, y si llego será una gran felicidad para mi familia y mis amigos, que son todos de Colo Colo”, reza la entrevista que data del 14 de noviembre de 2007.