El ex jugador de Colo Colo y ahora hombre de las comunicaciones, Jorge Valdivia, estaba en el panel de Radio ADN viendo el Superclásico entre los albos y Universidad de Chile cuando Cristián Palacios falló un penal en el comienzo, generando la risa del Mago que fue captada por las cámaras.

No se aguantó: Jorge Valdivia estalla de risa en plena transmisión tras penal malogrado por Cristián Palacios en el Superclásico

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo comenzó con un juego bastante áspero, en donde antes de los 30 segundos el Cacique ya tenía en Agustín Bouzat a su primer amonestado ni bien había comenzado el compromiso.

Desde esa falta surgió la jugada que terminaría en un penal a favor de Universidad de Chile tras revisión del VAR, toda vez que el balón pega en la mano de Esteban Pavez dentro del área y sentencia a que el uruguayo Cristián Palacios se pare desde los doce pasos para tratar de batir a Brayan Cortés.

Finalmente, el tiro del ‘Chorri’ pegó en el vertical y se fue por el costado, frustrando las opciones azules de ponerse en ventaja de manera temprana y viendo cómo, poco a poco, el equipo dirigido por Diego López se iba desmoronando dentro de la cancha.

El penal malogrado por Palacios generó la risa de Jorge Valdivia. | Foto: Agencia UNO

Fue precisamente la jugada del penal la que causó un momento curioso en la transmisión que Radio ADN estaba haciendo del Superclásico con el ‘Mago’ Jorge Valdivia en los estudios de la emisora radial.

Valdivia fue captado viendo el remate de Palacios que se va por el lado, lo que generó la risa del ex jugador de Colo Colo quien no se pudo aguantar y, si bien no dice ninguna palabra, se mostró evidentemente feliz por el fallo del uruguayo.

De ahí en más, Colo Colo agarró la manija del partido, no la soltó y pese a que sufrió un par de contratiempos, terminó llevándose el compromiso por 3-1 y estirando aún más una supremacía de más de nueve años sin perder frente al archirrival.