En Coquimbo Unido siguen festejando a dos semanas del histórico título en la Liga de Primera 2025, donde bajaron su primera estrella, donde una de las figuras fue el extremo Cristián Zavala.

Si bien el puntero de 26 años llegó a mitad de temporada cedido por Colo Colo, le inyectó nuevas energías al equipo que dirige Esteban González, siendo fundamental en la segunda rueda.

Y tras la hazaña, el oriundo de Puente Alto sorprendió a todos con un radical cambio de look, el que se dio a conocer el jueves a través de redes sociales.

Zavala se repasó su corte de pelo y se aplicó una tintura fucsia, al fiel estilo de su compañero, el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez, quien es una verdadera estrella en el cuadro Pirata.

Las imágenes se dieron a conocer a través de la cuenta de Instagram de la barbería Pro Barber MR que atiende al plantel aurinegro, donde el estilista es el venezolano Mario Ramones.

Esta no es la primera vez que el atacante se hace un look extravagante, pues en sus inicios en Coquimbo Unido se le vio rapado y luego en Fernández Vial lució un platinado.

El barbero de Zavala también ha atendido a otras figuras del fútbol chileno, como Arturo Vidal, Mauricio Isla y Esteban Paredes, pero su cliente más habitual es el Mono Sánchez, quien sorprende con un cambio de look cada fin de semana.

Mira la FOTO a continuación:

Captura de la publicación de Instagram de Pro Barber MR.

En síntesis