Fue campeón con Deportes Puerto Montt en la Segunda División y no le renovaron contrato para dirigir en la Primera B, recibiendo una verdadera puñalada por la espalda. Es Jaime Vera, quien con más calma habla de su futuro y el deseo por volver algún día a Colo Colo.

El querido ‘Pillo’, como le es conocido en el fútbol chileno, está a la espera de un nuevo proyecto para la temporada 2026, luego de dejar una cuña para el recuerdo. “Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, soy medio ‘Federico’ de cara”, dijo a Emol TV.

Esta vez en diálogo con BOLAVIP, repasó estos dichos que dieron que hablar en las últimas horas, aunque les bajó el perfil e indicó que fueron en tono de broma.

“No, yo creo que es una manera de decir las cosas nomás, porque yo he dirigido hasta en Europa, no me han discriminado. Pero es una manera de decir, de pasarlo bien en una entrevista, de hablar cosas divertidas, no es que sea todo tan grave”, comenzó aclarando el director técnico de 62 años.

– ¿Ya pasó la pena por su salida de Deportes Puerto Montt?

La pena siempre queda, es como descender. Si hubiera descendido el equipo la pena no se me borraría nunca más. Pero esto va a quedar dentro de la historia como entrenador de fútbol.

– Ahora, ¿se le abre el apetito de volver a Europa, por ejemplo?

Sí, bueno, siempre está latente, porque yo tengo mi carnet pro Conmebol que lo tengo al día, estoy con todos los papeles como corresponde para entrenar en cualquier parte del mundo. Era el impedimento que yo tenía cuando estaba allá, ahora ya eso no lo tengo, tengo esa opción de dirigir sin ningún problema.

– ¿Y Colo Colo?

Yo creo que tengo las condiciones, porque Colo Colo siempre está latente, porque yo nací, soy del club, tengo toda mi historia ahí, desde que empecé a jugar al fútbol, hasta que salí del club. Después como entrenador, entrenador del fútbol joven, como ayudante técnico.

– Usted tiene su recorrido en Colo Colo.

Sí, tengo mi historial. Lo único que me faltó, dirigir el primer equipo nomás, que no lo hice por una cuestión que no se dio. Y cuando se dio alguna oportunidad, siempre estaba con equipo. Opciones claras, y siempre por respetar los contratos en los equipos que estaba, no llegué a Colo Colo.

– ¿Es una meta que tiene por cumplir?

En algún momento antes que me ponga más viejo, porque no me di ni cuenta cuando pasé de ser un entrenador joven a ser un entrenador con experiencia, no me di ni cuenta.

Jaime Vera fue campeón y ascendió a Deportes Puerto Montt a Primera B. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

El futuro de Jaime ‘Pillo’ Vera

– ¿En estos días ha recibido alguna propuesta para dirigir en Chile?

Sí, si han llegado, pero básicamente de la Segunda División. Bueno, por el respeto que tiene la gente de que subí al equipo de Puerto Montt, te queda ese respeto. Pero estamos tranquilos, estamos esperando ver que se concrete algo, no puedo ser desagradecido, porque sí me han llamado, así que tengo que esperar un poquito y ver la próxima semana.

– Usted está radicado en Puerto Montt, tendría que salir de la ciudad.

Encontrando trabajo que no sea acá en la zona, yo igual agarro mi maleta y me voy a trabajar. Tengo que pagar colegio, tengo que pagar agua, luz. Nadie te toca la puerta a ofrecerte plata para pagar el agua, la luz, los arriendos, el colegio de los niños, nadie. Entonces uno tiene que trabajar.

– ¿Qué le pareció la oficialización de Emiliano Astorga en Puerto Montt?

Eso supe ayer. Ojalá que le vaya bien, qué más puedo decir.