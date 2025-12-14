El próximo paso de Diego “Mono” Sánchez está por conocerse. Luego de coronarse campeón con Coquimbo Unido, el carismático arquero tendrá que tomar una importante determinación.

¿Dónde jugará en 2026? Por el momento, su continuidad en el elenco aurinegro se mantiene en duda, por lo que ya captó interesados en el mercado de fichajes. Un reciente ascendido lo quiere entre sus filas.

Según informó Sabes Deportes, ese es el caso de Deportes Concepción. El cuadro penquista está observando minuciosamente al guardavallas de 38 años, que logró una excelsa temporada 2025.

“Levantó hace pocas semanas el título con Coquimbo Unido, siendo pieza fundamental en la obtención de la inédita primera estrella del cuadro aurinegro. Si se concreta o no su fichaje, solamente el tiempo lo dirá“, se detalló.

Cabe destacar que el mencionado concluyó su vínculo en el puerto norteño, por lo que hay incertidumbre sobre qué hará con su carrera. Puede tomar un tren al sur durante los siguientes días.

Diego Sánchez puede cambiar de equipo en el mercado de fichajes: lo pretende Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

Lo quiere Deportes Concepción: el 2025 de Diego “Mono” Sánchez

Durante la reciente campaña, el arquero disputó una totalidad de 39 compromisos con Coquimbo Unido. En dichos encuentros, recibió 29 goles y mantuvo la valla invicta en 18 ocasiones.

¿Llegará al León de Collao? Una teleserie que tendrá que ser seguida con atención, ya que el portero campeón del fútbol nacional tendrá más de una propuesta para seguir exhibiendo su talento.

En resumen: